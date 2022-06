'Kogel definitief door de kerk voor Dries Mertens'

De transfersoap rond Rode Duivel Dries Mertens blijft maar duren.

Er leek tot begin dit jaar geen sleet te zitten op de relatie tussen Dries Mertens en Napoli, maar de liefde lijkt volledig bekoeld. Volgens CalcioMercato zijn de onderhandelingen tussen Dries Mertens en de club helemaal gestaakt en moet de Rode Duivel een nieuwe club vinden.

De hoge looneisen en de duurtijd van het contract lijken de grootste struikelblok te zijn. Interesse is er alvast genoeg voor Mertens, zowel in Italië als in het buitenland.

Bij Valencia en Lazio kan Mertens oud-trainers van bij Napels terugvinden en wellicht geniet dat sportief zijn voorkeur. Aan de andere kant zijn er ook lucratieve uitdagingen, zoals clubs uit de Amerikaanse competitie.