Romelu Lukaku haalt ook wedstrijd tegen Wales niet, kleine waterkans op return in Polen

Geen Romelu Lukaku op bezoek bij Wales. De Rode Duivel, die tegen Nederland geblesseerd uitviel, geraakt niet op tijd fit en moet de wedstrijd van morgen en zaterdag missen.

Roberto Martinez gaat het de volgende twee wedstrijden zonder Romelu Lukaku moeten doen. De spits die tegen Nederland geblesserd van het veld werd gehaald, raakt niet tijdig fit voor de trip naar Wales. "Hij speelt zeker niet tegen Polen morgen en tegen Wales zaterdag", zei Roberto Martinez tijdens de persconferentie.

Er is wel nog een kleine kans op de return in Polen. "De resultaten van zijn medische onderzoeken vielen mee. Ze waren minder slecht dan we hadden verwacht. Maar ik verwacht niet meer dat hij deze interlandperiode nog kan spelen. Er is nog een heel kleine kans dat hij de laatste wedstrijd tegen Polen haalt, maar ik vrees ervoor. Hij blijft voorlopig wel bij de groep", gaf de bondscoach mee.