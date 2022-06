Barstjes in het pantser: hoe ook/vooral de uitspraken van Roberto Martinez het einde van een tijdperk kunnen inluiden

Roberto Martinez is een heel minzaam man. Dat heeft hij de voorbije jaren al meermaals bewezen. Soms was het een beetje 'over the top', maar altijd positief. Nu lijkt de sfeer echter helemaal omgedraaid. En Bobby bijt ook enorm van zich af. Het einde van een tijdperk?

Een keertje verliezen? Dat is op zich geen enkel probleem. Roberto Martinez liet de voorbije jaren al mooie dingen zien voor de Rode Duivels, sleep een nieuw systeem in de ploeg en we haalden een derde plaats op het WK vier jaar geleden.

Het winstpercentage van Martinez blijft nog steeds hoog, al hebben we al langer het gevoel dat de gouden generatie op de cruciale momenten ook onder de huidige bondscoach net tekort schiet. Tegen Frankrijk op het WK, tegen Italië op het EK en ook een paar keer in de Nations League.

Grapje

Zwitserland was een eerste wake-upcall, de blamage tegen Nederland een nieuwe. Maar dat resultaat op zich zegt niet alles. Sowieso: in een groep met ook nog Polen en Wales zal iedereen punten laten liggen tegen iedereen en dus is groepswinst nog lang niet onhaalbaar.

Maar er zijn wel andere tekenen aan de wand. Zo is er het gedrag van Martinez zelf, die ongezien gepikeerd reageert op een aantal zaken. Dat hij daarbij niet eens doorhad dat Louis van Gaal een uitspraak over Noa Lang en Kevin De Bruyne als grap had gedaan? Tekenend.

Net zoals het tekenend is dat Martinez de voorbije maanden niet expliciet wilde zeggen dat hij er op het WK in Qatar zeker nog zou bij zijn als bondscoach van de Rode Duivels. Eerdere transfergeruchten verwees hij meteen naar de vuilbak.

Nu lijkt dat toch weer wat anders. PSG kijkt ondertussen naar andere kandidaten, maar als er iets uit de bus valt is een vlucht vooruit iets minder onwaarschijnlijk dan het de voorbije jaren was. Omdat hij weet dat de geest uit de fles aan het gaan is?

Kritiek

Als de Rode Duivels er hun hoofd niet voor leggen met z'n allen, dan zijn ze door hun pijnpunten niet langer het nummer 1 van de wereld en eerder een subtopper. Dat wordt een uitdaging voor de Nations League, maar ook voor een WK-groep met Canada, Kroatië en Marokko.

Opletten dus. Wil de gouden generatie echt een prijs pakken? Dan moet er misschien wel iets veranderen. Of dat een nieuwe coach, een nieuw systeem of een nieuwe geestdrift is zal nog moeten blijken de komende maanden.