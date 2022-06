Bayern München staat in dit geval machteloos: 'Lewandowski heeft FIFA-regeltje achter de hand en wil via Webster-ruling transfer forceren'

Robert Lewandowski wil absoluut naar FC Barcelona. Bayern München wil echter niet meewerken. Al heeft nog een FIFA-reglement achter de hand.

Bayern München wil nog veertig miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen, maar de financiële mogelijkheden van FC Barcelona zijn dezer dagen beperkt. Volgens Spaanse media wil Robert Lewandowski een achterpoortje gebruiken om naar Camp Nou te verhuizen.

En dat kan via artikel 17 van de FIFA-reglementen over transfers. Die regel stelt dat iedere speler die een contract heeft getekend na zijn achtentwintigste zich na drie jaar kan uitkopen. Lewa tekende in 2019 bij en komt hiervoor dus in aanmerking.

Geen 40, maar... 24 miljoen euro

Concreet betekent dat dat Lewandowksi via de Webster-ruling - het was Andy Webster die in 2006 op deze manier een transfer forceerde - een schadevergoeding schuldig is in de vorm van zijn salaris voor het resterende seizoen. In het Nederlands: voor 24 miljoen euro is hij van Barça.