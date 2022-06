OFFICIEEL: Rocky Bushiri verlaat Norwich City definitief

Norwich City plukte Rocky Bushiri (22) in 2019 weg bij KV Oostende. Drie jaar -en een heleboel uitleenbeurten- later, zit het Engelse avontuur van de centrale verdediger erop.

Bushiri kwam in drie jaar in Engelse loondienst slechts twee keer uit voor de beloften van Norwich City. Een selectie voor de hoofdmacht zat er niet in voor de voormalige jeugdinternational. Bushiri vergaarde de voorbije seizoenen speelminuten in uitleenbeurten aan achtereenvolgens Blackpool, STVV, KV Mechelen, Eupen en Hibernian.

Het is dit Schotse team dat de aankoopoptie licht in de huurovereenkomst van Bushiri. De centrale verdediger kwam na Nieuwjaar 15 keer in actie bij het nummer zeven uit de Schotse Premier League.

Bushiri ondertekende een contract voor drie seizoenen. Over de som van de aankoopoptie wilden de clubs niets kwijt.