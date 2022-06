OFFICIEEL: Beerschot heeft zijn gedroomde Belg beet

Beerschot moet op zoek naar enkele versterkingen om in 1B geen mal figuur te slaan en terug te dromen van 1A. Een eerste versterking is er alvast.

Thibaud Verlinden, zoon van Dany Verlinden, was al even in de picture. Nu heeft hij ook officieel getekend bij De Mannekes.

Verlinden tekende een contract voor twee seizoenen en komt transfervrij over van het Slowaakse DAC, waar hij geen nieuwe contract tekende.

Verlinden speelde achtereenvolgens voor Stoke City, St. Pauli (Duitsland), Bolton wanderers (Engeland) en Fortuna Sittard (Nederland).