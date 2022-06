Roberto Martinez telt op zijn manier af richting WK: "Nog elf dagen, dus ..."

Toch wel wat lachende gezichten de voorbije dagen op training bij de Rode Duivels. Dat zag ook Roberto Martinez, maar die weet ook dat de tijd begint te dringen.

Het WK in Qatar is nog een klein half jaar van ons verwijderd, maar zo ziet de bondscoach dat allerminst. Integendeel.

11, 10, 9, ...

"We hebben nog vier dagen in dit oefenkamp en in september zeven", aldus Roberto Martinez op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel in en tegen Wales.

"We hebben dus nog elf dagen om ons voor te bereiden op het WK. We gaan deze match gebruiken als voorbereiding op dat WK. Ik heb er vertrouwen in dat mijn spelers gaan uitvoeren wat ze moeten uitvoeren en gaan genieten."