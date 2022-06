Verrassend: Andrea Pirlo kiest voor Turks avontuur bij Karagümrük

Dat laat transferexpert Fabrizio Romano weten via Twitter. De oud-vedette van onder meer AC Milan en Juventus tekent een contract van twee seizoenen bij de nummer 8 uit de Süper Lig, en moet in Turkije zijn trainerscarrière een nieuw leven proberen inblazen.

Pirlo nam dit jaar afstand van de job als hoofdcoach, nadat Juventus vorig seizoen onder zijn hoede voor het eerst in 10 jaar naast de Scudetto greep. Hij wist wel de supercup en de Italiaanse beker te winnen met De Oude Dame in dat seizoen (2020/2021).

Official statement soon for Andrea Pirlo as new Karagümrük manager. Italian coach has signed the contract and he’s gonna join Turkish side in the coming hours. ⤵️🇮🇹🇹🇷 #Pirlo https://t.co/JCI1b5nRo1