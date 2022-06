Vrij onbekende Belgische coach staat open voor nieuw avontuur: "Ik heb mijn plaats in de Jupiler Pro League"

Sébastien Grandjean is een vrij ongekende Belgische coach in ons land, maar werd al kampioen in het buitenland en mocht al aantreden in de Champions League en Europa League.

Sébastien Grandjean werd vorig seizoen Luxemburgs kampioen met Fola Esch. Dit seizoen eindigde hij derde in in de competitie en neemt de Belg afscheid van de club. "Ik heb besloten om mijn samenwerking met Fola te stoppen. Ik was aan het einde van mijn contract en de club wilde mijn contract verlengen, maar ik dacht dat het het juiste moment was om te stoppen," zei de Belgische coach.

"De redenen zijn simpel. Het zijn twee prachtige jaren geweest met mooie resultaten, maar ook heel intens. Het is erg vermoeiend om werk en voetbal te combineren. Als je acht uur in een fysiotherapiekantoor werkt en dan vier uur traint, ga je om 22 uur naar huis. Je bent uitgeput en in het weekend volgen de wedstrijden. Ik moet even op adem komen en mijn batterijen opladen voordat ik misschien een professionelere uitdaging aanga", verklaart de voormalige Virton-coach die alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn tijd bij Fola Esch.

Toekomst

Een nieuw avontuur heeft de Belgische coach nog niet. "Ik sta open voor wat er op mijn pad komt. Ik zal veeleisend zijn over het project dat mij kan worden voorgesteld. Een terugkeer naar België? Ja, dit idee zit duidelijk in een hoekje van mijn hoofd. Ik heb zelfs Standard Luik aangekondigd als grap en mensen vragen me waarom ik er nog niet ben", lacht Grandjean.

"Ik denk dat ik in staat ben om zulke uitdagingen aan te gaan. Mensen zullen zeggen dat ik misschien pretentieus ben, maar ik ken mijn kwaliteiten. Ik wil een nieuwe uitdaging aangaan, volledig professioneel, en een stap voorwaarts zetten. Ik word binnenkort 52 en ik heb veel ervaring in de Europacup, in de competitie en in vele divisies. Ik geloof oprecht dat ik in 1A thuishoor. Ik weet niet of het zal gebeuren, maar dat is wat ik wil," besloot Sébastien Grandjean.