Johan Vanheusden over de toekomst van Zinho in Italië: "We weten het nog niet"

De jonge centrale verdediger kwam afgelopen seizoen slechts 16 keer in actie voor Genoa. In een interview met 'Le Soir' spreekt de vader van de Rode Duivel over zijn blessures en toekomst bij Internazionale.

Zinho Vanheusden, een grote hoop voor Inter Milan en onze nationale ploeg, verliet vorig seizoen Standard Luik met de bedoeling zijn stempel te drukken op de Italiaanse competitie. De 22-jarige centrale verdediger heeft dit seizoen echter meerdere knieblessures opgelopen, waardoor hij slechts 16 keer in actie kwam voor Genoa.

Dat is veel te weinig voor de Vanheusden die volgend jaar waarschijnlijk geen basisplaats zal krijgen bij Internazionale, een club die niettemin op hem rekent voor de toekomst. Terwijl Zinho Vanheusden zich klaarmaakt om voor het eerst sinds eind februari opnieuw het veld te betreden, sprak zijn vader Johan met Franse 'Le Soir'.

"Momenteel werkt hij in Antwerpen met twee fysiotherapeuten. Maar hij zal op 15 juni weer beginnen hardlopen en dan langzaam de trainingen hervatten. Zijn toekomst? Dat weten we nog niet. Inter Milaan zal beslissen en wij zullen die keuze moeten respecteren. Op dit moment is Zinho's wens gewoon om te spelen en gezond te zijn. Of het nu bij Inter is of bij een andere club met een nieuwe lening", is de vader van Zinho duidelijk.