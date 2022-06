Voor Wales is de Nations League en de wedstrijd tegen België hun voorbereiding op het WK: "Ik ga mijn spelers niet tot het uiterste pushen"

Vorige week kwalificeerde Wales zich nog ten koste van Oekraïne voor het WK in Qatar. Een huzarenstuk want voor Wales was het al geleden van 1958 dat ze er nog bij waren. Ze zien de Nations League dan ook als de ideale voorbereiding.

Sporza was aanwezig tijdens de persconferentie van Wales voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels. "Vooraleer het toernooi in Qatar van start gaat, is er geen ruimte meer voor oefenwedstrijden. Uit de wedstrijd tegen België willen we dan ook informatie halen met het oog op het WK", vertelde de Welshe bondscoach Rob Page aan de verzamelde pers.

"We bereiden de wedstrijd tegen de Belgen voor zoals anders, maar tegelijkertijd zijn we het WK aan het plannen. Ik ga mijn spelers niet tot het uiterste pushen, met het risico om hun seizoensvoorbereiding in het gedrang te laten komen. Dat zou dan weer een effect kunnen hebben op september en vervolgens november, met het WK. Onze spelers moeten dan fit zijn. We hebben ze allemaal nodig", sloot Page af.