Dries Mertens over de wedstrijd van morgen en de toekomst van de Rode Duivels: "Ik zie veel kwaliteit bij de volgende generatie"

Morgen treden de Rode Duivels voor een laatste keer dit seizoen op het veld tegen Polen. Dries Mertens sprak zonet de pers toe in verband met de wedstrijd van morgen.

"Het wordt een moeilijke wedstrijd want de 6-1 van vorige week telt niet meer. Het is een compleet andere wedstrijd. Dat er spelers al vertrokken zijn, is misschien geen slecht idee. Zij waren moe en er zijn jongens die wachten op een kans. Die kunnen ze nu krijgen", zegt Mertens vanuit Polen.

Leandro Trossard is één van die jongens die zijn kans heeft gegrepen. "Als je ziet hoe Trossard invalt tegen Polen, dat is heel sterk. Ik ga verder geen namen noemen want ik ga er vergeten. vertelt de aanvaller aan het Nieuwsblad.

Over de hoge verwachtingen van de fans en pers is de aanvaller van de Rode Duivels duidelijk. "De kritiek is er gekomen en die komt er als de mensen te veel verwachten. Maar we hebben toch mooie resultaten neergezet. Dat mogen ze niet vergeten. Misschien verwacht men te veel van ons. We mogen het verlies van Kompany, Fellaini en Dembele niet onderschatten. Ik zie tijdens de trainingen veel kwaliteit bij de volgende generatie. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst", besluit Dries Mertens.