Ervaren doelman blijft Westerlo trouw: 'Mondeling akkoord over contractverlenging'

Koen Van Langendonck behoort stilaan tot het meubilair in Westerlo. De Limburger arriveerde in 2013 vanuit Beerschot in de stille Kempen. Negen jaar later loopt zijn contract in het Kuipje ten einde.

De gesprekken over een nieuw contract zijn al een tijdje aan de gang. Westerlo ziet in Koen Van Langendonck (33) een betrouwbare back-up voor Sinan Bolat. Bovendien kent hij het huis, waardoor Van Langendonck ook een belangrijke functie in de kleedkamer vervult. Gazet van Antwerpen laat weten dat er een mondeling akkoord werd gevonden over een contractverlenging van Koen Van Langendonck. Westerlo zal het nieuws eerstdaags officieel communiceren. Koen Van Langendonck verdedigde de voorbije negen seizoenen al 208 keer het doel van Westerlo. Daarin hield de Limburger zestig keer zijn netten schoon.