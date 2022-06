🎥 Maand na gemiste promotie bij Lokeren-Temse: "Het is jammer, maar nu moeten we enkel nog vooruit kijken"

Een maand na de gemiste promotie met Lokeren-Temse kijken ze bij de club al vooruit naar het nieuwe seizoen. Een interview met Gil Van Moerzeke.

"Of het verteerd is? Verteerd is een groot woord. Ik heb het wel al een beetje van me kunnen afzetten, maar je denkt er toch ook nog vaak aan terug", vertelt Gil Van Moerzeke over de verloren wedstrijd op Ninove in een interview op het YouTubekanaal van de club. Ninove won met 2-1 van Lokeren-Temse en ging zo naar eerste amateur, terwijl ze op Daknam met een serieuze kater achterblijven in tweede amateur. "Het is jammer, maar nu moeten we enkel nog vooruit kijken", vertelt de 24-jarige rechtervleugelverdediger.

De fans waren niet tevreden over de wedstrijd tegen Ninove, maar Van Moerzeke verwacht toch dat ze ook volgend seizoen talrijk zullen aanwezig zijn. "We hebben ze nodig, zeker en vast. Sommige reacties kan ik zeker begrijpen, maar als je een echte supporter bent dan kom je hier volgend jaar ook zitten. Als we soms eens een slechte match spelen, mogen ze zoveel zagen als ze willen. Zolang ze de week nadien weer aanwezig zijn. Ik ben er zeker van dat de supporters volgend jaar opnieuw zullen afzakken naar hier. Ze zullen er zeker geen spijt van krijgen", besluit Van Moerzeke.

Bekijk hier het volledige interview: