OFFICIEEL: kampioenenmaker en gewezen topspits Jon Dahl Tomasson is nieuwe trainer van Engelse traditieclub

Jon Dahl Tomasson is klaar voor een volgende stap in zijn trainerscarrière. Hij gaat in de Engelse tweede klasse, oftewel The Championship, aan de slag.

U kent Jon Dahl Tomasson ongetwijfeld nog als de gewezen topspits van onder meer Feyenoord en AC MIlan. Met Milan won Tomasson in 2003 de Champions League door in de finale Juventus te verslaan. Ook als trainer is prijzen pakken hem niet vreemd. Tomasson leidde het Zweedse Malmö twee jaar op rij naar de landstitel. Aan het eind van 2021 besloot hij zelf om daar te vertrekken.

Een half jaar later komt er dus een nieuwe uitdaging aan. Blackburn Rovers heeft hem aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De traditieclub, die drie keer landskampioen werd in Engeland, zakte in 2012 uit de Premier League. Het belandde zelfs even op het derde niveau en promoveerde dan wel weer meteen. De laatste drie seizoenen moest Blackburn het stellen met een plek buiten de top 10 in The Championship.

De 45-jarige Tomasson tekende bij Blackburn een contract tot 2025. "Ik had veel opties, maar ik heb een goed gevoel bij deze club. Ik weet welke passie de fans in Engeland hebben voor het spelletje. Het is geweldig om bij een grote club als Blackburn aan de slag te gaan in de Championship, een goede competitie. Het zal een enorme uitdaging zijn, maar ik kijk er naar uit om daar deel van uit te maken."