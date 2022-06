De Rode Duivels kennen hun laatste tegenstander voor het WK in Qatar: wedstrijd op verrassende locatie

De Rode Duivels spelen vlak voor het WK nog een laatste oefenwedstrijd. Een duel dat niet ver van Qatar zal plaatsvinden.

De Rode Duivels vliegen op 15 november naar Qatar voor een vriendschappelijke wedstrijd ter voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal van 2022. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws wordt Algerije onze laatste tegenstander omdat hun profiel vergelijkbaar is met dat van Marokko, één van de tegenstanders in de groepsfase.

Naar verluidt zou de wedstrijd niet in eigen land of in Algerije plaatsvinden, maar in het verre Oosten. Bahrein en Koeweit zijn potentiele locaties voor een laatste oefenwedstrijd. Dit omdat het klimaat overeenkomt met wat de Belgen in Qatar moeten verwachten.