Jan Breydel of de Bosuil? Lukebakio heeft zijn keuze gemaakt én heeft daar een héél goede reden voor

Dodi Lukebakio staat op een zucht van een terugkeer naar België. Club Brugge en Antwerp FC hebben concrete interesse, maar de aanvaller lijkt zijn keuze al gemaakt te hebben.

Volgens onze informatie staat Antwerp FC héél dicht bij de komst van Dodi Lukebakio. De aanvaller is op een dood spoor geraakt bij VfL Wolfsburg en wil in België - vooral met het oog op zijn selectiekansen voor het WK in Qatar - zijn carrière herlanceren.

Ook Club Brugge deed het jeugdproduct van RSC Anderlecht een aanbod, maar lijkt achter het net te vissen. Met Mark van Bommel - het was de Nederlander die Lukebakio naar die Wölfe haalde - heeft de Great Old immers een enorme troef in handen.

Eén doel

Maar dat is niet de enige reden. Lukebakio beseft dat zijn speelkansen in Deurne-Noord simpelweg veel groter zijn dan bij Club Brugge. Voor de aanvaller telt momenteel maar één ding: speelminuten maken en ervoor zorgen dat Roberto Martinez zijn selectie minstens wil overwegen.