Vincent Kompany wil speler van Anderlecht naar Championship halen: Burnley bereidt bod van 2,5 miljoen euro voor

Vincent Kompany wil zijn middenveld met een Anderlecht-speler versterken.

Vincent Kompany is nog maar net voorgesteld als nieuwe coach van Burnley, toch staat hij niet stil. De nieuwe T1 wil een speler van Anderlecht halen. Volgens journalist Brad Jones bereidt Burnley een bod voor op middenvelder Josh Cullen (26). Het gaat om een som van 2,5 miljoen euro die tot 4 miljoen kan oplopen met bonussen.

Josh Cullen werd in 2020 voor een kleine 500.000 euro naar het Lotto Park gehaald en is sindsdien een vaste waarde op het middenveld. De Ier speelde alle 40 wedstrijden dit seizoen en is een belangrijke schakel in het behalen van de derde plaats in de Champions Play-Off. Wil Anderlecht nog geld verdienen aan Cullen moet het deze zomer verkocht worden. De middenvelder gaat zijn laatste contractjaar in en zegt zelf in de toekomst graag een stap hogerop te willen zetten.