Problemen voor transfer Romelu Lukaku naar Inter: tijd dringt plots

Romelu Lukaku leek een tijdje geleden al zeker van terug te keren naar Inter, maar een deal is er vooralsnog niet.

De deal hangt wel in de lucht, maar over de voorwaarden wordt stevig gediscussieerd. Bovendien lijkt de tijd geen vriend voor Lukaku.

Chelsea was begonnen met een uitleenbeurt aan 25 miljoen euro, maar dat vindt Inter veel te veel. Ze bieden op dit moment 10 miljoen, Chelsea zou tevreden zijn met 15.

Al is er nog iets anders dat meespeelt. De deal met Lukaku moet in orde zijn voor 30 juni, zodat Big Rom in een gunstiger belastingsregime valt. Net nettoloon van Lukaku zou 7 miljoen euro per jaar bedragen.