Yannick Ferrera genoemd als mogelijke trainer van Egyptische grootmacht

Na een avontuur in Saoedi-Arabië zit Yannick-Ferrera momenteel zonder club. Maar mogelijk zal hij het seizoen wel starten als coach.

Yannick Ferrera was 2,5 jaar trainer van Al-Fateh in Saoedi-Arabië maar zijn avontuur daar stopte in januari 2022. Bij Al Fatteh was de doelstelling duidelijk: het behoud. Daar is de Belgische coach met glans in geslaagd want hij loodste de ploeg naar de 7e plaats in zijn eerste volledige seizoen. Het jaar daarna werden de resultaten minder en ondanks een plaatsje boven degradatie, werd er toch afscheid van hem genomen.

De ex-trainer van Standard en Waasland-Beveren zit dus al enkele maanden zonder job. Maar mogelijk komt daar binnenkort een einde aan. In het Arabische voetbal hebben ze zijn naam duidelijk onthuden want volgens lokale bronnen zou topclub Al-Ahly in hem geïnteresseerd zijn. De club is met 40 landstitels en 10 Champions League-titels met voorsprong de grootste Afrikaanse club.

Al-Ahly heeft onlangs afscheid genomen van de Zuid-Afrikaanse trainer Pitso Mosimane. Die kreeg veel kritiek na het verlies in de Champions League-finale tegen Wydad Casablaca.

Opmerkelijk detail: bij Al Ahly werkt de Belgische keeperstrainer Michel Iannacone.