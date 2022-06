Pep Guardiola's T2 gaat naar Qatar

Juan Manuel Lillo (56) heeft besloten om Manchester City, de Engelse kampioen, te verlaten om hoofdcoach te worden in Qatar. Hij zal er trainer worden van Al Sadd Club.

De Spaanse coach zit weer als T1 op de bank. Hij heeft in het verleden gecoacht in Spanje (Mirandés, Leonesa, Salamanca, Oviedo, Tenerife, Zaragoza, Murcia...) maar ook in het buitenland bij Atlético Nacional (Colombia), Vissel Kobe (Japan) en Qingdao FC (China). Hij was ook assistent bij Chili en Sevilla FC.

OFFICIAL: Juan Manuel Lillo will be the head coach of #AlSadd, starting from the 2022-23 season. He will reach Qatar on Sunday before being presented at a press conference later.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/r1r8J2HTqo