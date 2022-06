Het belofteteam van AA Gent krijgt een nieuwe naam

Het belofteteam van AA Gent komt volgend seizoen uit in 1ste Nationale en daar hoort een nieuwe naam bij.

Net zoals in Nederland kiest AA Gent om hun belofteteam de naam "Jong KAA Gent" te dopen. Zij zullen volgend seizoen uitkomen in 1ste Nationale. AA Gent had ook goed nieuws want alle abonnees van AA Gent mogen de thuiswedstrijden gratis bijwonen. Tegelijkertijd krijgen de members een korting van 50% bij aankoop van een ticket van Jong KAA Gent.

De eerste speeldag in 1ste Nationale is het weekend van 15 augustus ingepland. Een definitieve kalender is nog niet vastgelegd.