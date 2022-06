OFFICIEEL AA Gent ziet twee spelers vertrekken

KAA Gent neemt afscheid van twee spelers: Christopher Operi en Osman Bukari zoeken andere oorden op.

Bukari verhuist definitief naar de Servische club Rode Ster Belgrado. De 23-jarige Ghanese aanvaller kiest na twee seizoenen in Gentse loondienst voor een nieuw avontuur.



Osman tekende in de zomer van 2020 bij onze club. In totaal kwam hij tijdens 35 wedstrijden in actie. Daarin was hij goed voor 6 goals en 4 assists. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan FC Nantes, nu is zijn overgang definitief.



Het contract van linkerflankspeler Christopher Operi werd in onderling overleg ontbonden. De Fransman was 1 seizoen bij onze club en droeg in 17 wedstrijden zijn steentje bij.