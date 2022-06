📷 Thomas Didillon traint met andere club mee en speelt wellicht oefenpot tegen Cercle

Thomas Didillon begon de trainingen bij Cercle Brugge, maar traint ondertussen bij AS Monaco mee.

De volgende twee weken zal de 26-jarige doelman van Cercle Brugge meetrainen met partnerclub AS Monaco. Mogelijk maakt hij de overstap deze zomer.

De clubs bevestigen de informatie, nadat een foto opdook van Didillon die meetrainde in het prinsendom. Zaterdag spelen beide ploegen tegen elkaar een oefenwedstrijd. Het ziet er naar uit dat Didillon met AS Monaco zal meespelen in dat duel.

De uitwisseling tussen Cercle Brugge en AS Monaco gebeurt voor meerdere spelers. Eerder dit jaar werden al enkele pionnen voor training uitgewisseld.

De foto die alles aan het rollen bracht kan je hieronder zien...