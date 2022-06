'Mertens wil 50 procent inleveren om bij Napoli te blijven'

Waar voetbalt Dries Mertens volgend seizoen? Het contract van de 35-jarige aanvaller bij Napoli loopt af. Ciro wil maar wat graag blijven in Napels, maar de club wil af van het zware contract van de Rode Duivel.

De Standaard laat weten dat Dries Mertens bereid is om de helft van zijn loon (zo'n 2,5 miljoen euro) in te leveren om zo alsnog een nieuw contract te versieren bij Napoli. Mertens maakt er geen geheim van dat hij graag met zijn gezin in de Italiaanse havenstad wil blijven wonen.

Dries Mertens, die op handen gedragen wordt in Zuid-Italië, is clubtopschutter aller tijden van Napoli. De Leuvenaar stapte in 2013 voor 9,5 miljoen over van PSV naar Napels. In de voorbije jaren trapte Mertens zich de geschiedenisboeken in bij I Partenopei. In 397 officiële wedstrijden voor Napoli was de Rode Duivel goed voor 148 doelpunten en 90 assists.