Zoon van oud-Clubspeler in twijfel: "Zal die keuze moeten maken"

Noah Fadiga, de zoon van Khalilou Fadiga van Club Brugge, speelt op dit moment bij Heracles Almelo.

Hij zat in de jeugd van AA Gent, RSC Anderlecht en Club Brugge en in 2018-2019 zelfs enkele wedstrijden op de bank bij Club Brugge. Na enkele omzwervingen in Nederland ligt hij op dit moment nog onder contract bij Heracles Almelo tot midden 2023.

Nu de Senegalese bondscoach Aliou Cisse aangaf dat hij de verdediger aan het volgen is, zal hij voor de keuze moeten staan om te spelen voor België of Senegal.

“Iedereen kent het verhaal van mijn vader, weet dat ik genegenheid heb voor Senegal, mijn tweede thuisland waar ik elke winter naar terugkeer en waar ik gevraagd ben om voor de Leeuwen te kiezen”, zegt hij aan La Dernière Heure.

Een keuze heeft hij nog niet gemaakt, maar zal dat ooit wel moeten doen. “Het zal niet makkelijk zijn. Ik moet er over nadenken, er met mijn ouders over praten, maar het zal mijn keuze zijn.”