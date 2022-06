'Deal Frenkie de Jong bijna rond'

Het is zo goed als zeker dat Frenkie de Jong naar Manchester United gaat. Dat schrijft het Spaanse SPORT. Hij zou voor zo'n 80 miljoen vertrekken bij Barcelona.

De onderhandelingen tussen Barcelona en Manchester United over Frenkie de Jong duren al een tijdje. Volgens het Spaanse SPORT zou die nu in een stroomversnelling zitten. United zou nu 80 miljoen euro bieden. Dat bedrag ligt korter bij de vraagprijs van 85 miljoen van Barcelona.

United is optimistisch dat alles in orde komt tegen 30 juni. Er moet ook nog een akkoord tussen de club en de speler gevonden worden. De Jong zou bij United herenigd worden met Erik ten Hag. Ten Hag was trainer van de Jong bij Ajax van eind december 2017 tot het vertrek van de Jong naar Barcelona.