Officieel: jonge doelman verlaat AA Gent en keert terug naar waar het voor hem allemaal begon

Enkele jaren geleden speelde hij nog bijna op 17-jarige leeftijd in Europa, nu is hij terug naar waar het voor hem allemaal begon.

Owen Jochmans is opnieuw een doelman van OH Leuven. Dat heeft de speler zelf aangekondigd via de sociale media.

De 19-jarige doelman is in Leuven geboren en speelde er ook bij de jeugd, tot AA Gent hem in 2019 kwam ophalen.

Een jaar later stond hij bijna onder de lat tegen Rode Ster Belgrado in Europa, maar zover kwam het uiteindelijk net niet. Nu keert hij terug naar waar het voor hem allemaal begon.