Transfer in stroomversnelling: Engelse club bereidt bod voor op Charles De Ketelaere

Het leek lange tijd AC Milan te worden, maar een Engelse club lijkt nu wel heel concreet aan te kloppen voor Charles De Ketelaere.

En de reden is niet ver te zoeken. Het is geen geheim dat naast AC Milan ook Leeds United geïnteresseerd is om de youngster van Club Brugge over te nemen. Daar komt binnenkort heel veel geld vrij want Leeds staat op het punt om twee spelers te verkopen. Raphinha zou voor meer dan 50 miljoen euro naar Arsenal gaan en ook Kalvin Phillips staat op het punt om de club te verlaten en naar Manchester City te trekken.

Volgens verschillende Engelse bronnen is Leeds momenteel een bod aan het voorbereiden van zo'n 30 miljoen euro voor Charles De Ketelaere. Ze zien in hem een vervanger voor Raphinha, al temperen de analisten dat CDK meer een spits is dan een winger - zeker in vergelijking met Raphinha.