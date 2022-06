Andreas Pereira keert terug naar de Premier League al zal het mogelijk niet bij Manchester United zijn

Andreas Pereira, die éénmaal speelde voor de Braziliaanse nationale ploeg, laat momenteel zijn kunsten zien in Brazilië. Nog tot 30 juni speelt hij op uitleenbasis bij Flamengo, nadien zou hij moeten terugkeren naar Manchester United waar hij nog een contract heeft tot 2023.

Promovendus Fulham wil zijn mannetje staan volgend seizoen in de Premier League en wil graag de Braziliaanse Belg aan zich binden. Zo zouden beide clubs een overeenkomst hebben voor een bedrag van 10 miljoen euro met nog 3 miljoen aan bonussen. De beslissing ligt nu bij Pereira zelf.

🚨 Fulham have an agreement in principle with Manchester United to sign Andreas Pereira for €10m + €3m in add-ons.



Personal talks are now ongoing and the decision is in the player’s hands.



(Source: @UOLEsporte) pic.twitter.com/eogmgFRukK