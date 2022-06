Andreas Wieland wil Beerschot pro-actief laten voetballen: "In balbezit willen we heel dominant zijn"

De eerste trainingsweek van Andreas Wieland als kersvers trainer van Beerschot zit erop. Op de website van de club blikt hij terug naar de eerste week, de spelerskern en hoe hij wil spelen.

De eerste trainingsweek zit erop en de vraag is of hij hierover tevreden is. "Zeer zeker. Het is een interessant begin geweest met direct nog een handjevol nieuwkomers op training. Ik ben werkelijk opgetogen over de werkijver van mijn spelers. Ze zijn gretig en ijverig, er heerst een goede mentaliteit op het trainingsveld en in de kleedkamer. Ook de omstandigheden zijn quasi perfect: een prima trainingsveld, goede verzorging en algemene omkadering, een staff die samenwerkt en duidelijk communiceert. Kortom, we kunnen hier in optimale omstandigheden naar de start van het nieuwe seizoen toewerken. Het zullen acht zware, intense weken worden... maar we zullen die tijd nuttig invullen."

Bij Beerschot zijn er een hele hoop nieuwkomers en vertrekkers. Wat vind hij over de kwaliteit van de spelerskern. "Ik meen dat we een goede mix hebben van jonge gasten en wat meer ervaren spelers waaruit een stevig elftal kan gedistilleerd worden. Ook de beloften die momenteel met de A-kern meetrainen geven een uitstekende indruk. Ik proef de gretigheid van iedereen in en rond de club. Maar bij momenten ook nog de pijn en frustratie nog van het voorbije seizoen. Dat is enigszins logisch. Ik heb ook meegekregen hoe dramatisch de jaargang 2021-2022 voor Beerschot is verlopen. En hoe diep die ontgoocheling bij iedereen zit. Ook en zeker bij onze supporters. Daar moeten we nu een dikke zwarte streep onder trekken."

Het voetbal van Beerschot was vorig seizoen met momenten niet om aan te zien. Tijd om het over een andere boeg te gooien. Zeker in 1B waar dat iedere club alleen maar voor de titel wil gaan. "Het moet een combinatie worden van pro-actief voetbal waarbij we in balbezit heel dominant willen zijn. Steeds starten met een offensieve instelling en tegelijkertijd denken aan het attractieve aspect. En verder moet de intensiteit hoog liggen. Daar moeten we de komende weken allicht het hardst aan sleutelen. In vergelijking met het voetbal in Oostenrijk, waar heel veel nadruk ligt op de intensiteit op training én tijdens de wedstrijden, moeten we hier zeker nog enkele tandjes bijsteken."