📷 Barça laat zich inspireren door Olympische Spelen van 1992 en stelt nieuw shirt voor

Een weekje na de voorstelling van het thuisshirt heeft FC Barcelona ook het tweede exemplaar voorgesteld. De Catalanen verwijzen met de gouden klaar naar... de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona.

Inspired by Barcelona ’92. A kit for a golden age. pic.twitter.com/yzTOGpumsM

Now is the time to buy gold.

Eerder werd ook al het traditionele thuisshirt in een nieuw jasje gestoken.

When Ansu made his debut in the new kit pic.twitter.com/jtISg4MCtp