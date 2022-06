Boegbeeld verlaat Chelsea op het einde van de maand

Petr Cech verlaat Chelsea op 30 juni. Hij is 3 jaar adviseur geweest bij de club.

3 jaar was Petr Cech technisch en performance adviseur bij Chelsea. Hij zal op 30 juni stoppen met die functie. Cech was door zijn functie de link tussen de A-ploeg en de academie van de club.

"Nu er nieuwe eigenaars zijn, is het het perfecte moment om een stap opzij te zetten", zegt Cech. "Het was een echt privilege om die rol te mogen invullen. Ik ben blij dat de club zich nu in een mooie positie bevindt. Ik heb er vertrouwen in dat de club in de toekomst succesvol zal zijn."