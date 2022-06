Storck dringt aan op transfer van jeugdspeler Genk, transfer naar Eupen zit eraan te komen

Bernd Storck wil één van de spelers van Genk naar Eupen halen. Het gaat om de 21-jarige rechtsback Yentl Van Genechten.

Van Genechten speelde zaterdag in Termien nog mee met Genk, maar de jongeling is op weg naar de Panda's, weet HBvL. Hij speelde in het verleden onder meer bij THES, Lierse en Westerlo.

Storck drong zwaar aan aan op de komst van de jeugdspeler, die nog een contract tot 2023 heeft bij Genk. Bij Genk speelde hij in de beloftenploeg.