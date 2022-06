Voetbal Vlaanderen legt Lokeren-Temse zware straf op, club gaat niet akkoord: "Onheus behandeld en procedure niet correct"

Lokeren-Temse is door de juridische instantie van Voetbal Vlaanderen veroordeeld tot het spelen van de eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen 2022-2023 zonder publiek. De initiële uitspraak werd in beroep bevestigd. De club zal de beslissing wel nog aanvechten via evocatie.

Op 1 mei speelde Lokeren de promotiematch tegen KVK Ninove en daar werd gebruik gemaakt van Bengaals vuur en rookbommen, waardoor de match enkele minuten vertraging had. Na affluiten werd het veld bestormd door bezoekende fans, mét bivakmuts, die vernielingen aanbrachten. Lokeren-Temse haalde bij zijn verdediging heel wat verzachtende omstandigheden aan: er tijdens de wedstrijd geen incidenten waren

dat de vertraging door slechte zichtbaarheid minimaal was

dat de beschadigingen beperkt waren, Ninove maakte er zelfs geen gewag van

er bij de voorbereiding van de match verschillende keren gewezen werd op het risicogehalte van de wedstrijd

dat alle supporters bij naam bekend waren, dat sommigen zelfs met foto waren doorgegeven aan de veiligheidsdiensten

dat Ninove het aantal toegelaten supporters in laatste instantie verhoogde, met alle risico’s van dien

dat Lokeren-Temse altijd inzet op veiligheid, onder andere door een CCTV videocircuit waarover zelfs niet alle 1A ploegen beschikken

dat bezoekende clubs hun seizoen proberen goed te maken door de komst van fans van Lokeren-Temse, ook al zijn ze daar infrastructureel noch organisatorisch op voorbereid

dat het al bij al gaat om maximum 1 procent van de “fans”, die de club trouwens probeert in de pas te laten lopen, maar dat is een proces dat tijd vraagt

dat de voorgestelde sanctie een dusdanig financieel verlies betekent, dat de toekomst van de club in het gedrang komt Voetbal Vlaanderen bevestigde de initiële straf van één match effectief en één onder voorbehoud. Die laatste werd echter ook effectief door gebeurtenissen eerder op het seizoen. De club gaat echter in evocatie. "De club staat voor de volle honderd procent achter de eis van Voetbal Vlaanderen dat veiligheid ten allen tijde als prioritair moet worden beschouwd. Dat doet onze club trouwens ook, getuige daarvan de zware investering in een intern videocircuit en het voortdurend inzetten op een grote aanwezigheid van stewards, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. De club betreurt wel de (veel) te zware sanctie die de club nu krijgt voor de incidenten, ondanks het juridisch sterk verweer. De club voelt zich onheus behandeld. De club oordeelt verder dat de procedure ook niet correct werd gevolgd en gaat daarom in evocatie." "Niettemin veroordeelt de club met de allergrootst mogelijke stelligheid het negatieve gedrag van een klein gedeelte van de eigen aanhang, iets wat wij vroeger ook al communiceerden. Op onze site en op onze sociale media werd al vaker opgeroepen tot fair play en risicoloos supportersgedrag. Blijkbaar zonder resultaat. De club zal zich nu bezinnen over de te nemen stappen, zodat dit in de toekomst onmogelijk nog kan gebeuren. Dat we evolueren richting een “zero tolerance” lijkt een zekerheid. Hoe dit zal worden gerealiseerd, is onderwerp van gesprek tussen bestuur, supportersclubs, de eigen veiligheidsdiensten en de Stad Lokeren. De uitkomst van dit overleg moet uitmonden in een scenario dat wantoestanden in de toekomst onmogelijk maakt en de club niet –opnieuw!- opzadelt met torenhoge boetes. Lokeren-Temse wil zich meer dan ooit tevoren profileren als een echte familieclub."