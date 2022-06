Jan Van den Bergh sluit vertrek bij Beerschot niet uit: "Niemand speelt graag in 1B, hé"

Beerschot zag de voorbije weken heel wat sterkhouders vertrekken, maar Jan Van den Bergh (27) bleef wel aan boord. Toch sluit de linksbenige verdediger van de Ratten een vertrek niet uit.

Beerschot werkte woensdag zijn eerste vriendschappelijk duel van de voorbereiding af. Op het veld van Kontich wonnen Van den Bergh en co met 0-4. "Ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan de eerste trainingen. De principes van de coach komen goed overeen met de kwaliteiten van de kern", geeft Van den Bergh aan bij GVA.

De Ratten maken er geen geheim van dat ze zo snel mogelijk willen terugkeren naar de Jupiler Pro League. Ook Van den Bergh kijkt niet echt uit naar komend seizoen. "Niemand speelt graag in 1B, hé. Iedereen wil het hoogst haalbare, voor mij is dat eerste klasse. Zolang ik hier speel, zal ik me 100% inzetten. Ik weet dat een aantal eersteklassers geïnteresseerd is. Hopelijk gaat Beerschot daar met respect mee om en plakken ze geen hallucinant bedrag op mijn hoofd. Zolang er geen akkoord is op clubniveau, kan ik me daar niet mee bezighouden", aldus Van den Bergh.

Jan Van den Bergh maakte in 2016 de overstap van Heist naar Beerschot. Na omzwervingen bij AA Gent en OH Leuven belandde de verdediger in 2020 terug op het Kiel. Van den Bergh speelde al 156 officiële wedstrijden in het shirt van de Mannekes.