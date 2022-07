Blije gezichten in Liverpool: 'Egyptian King' verlengt bij Engelse kampioen van 2020

Dat het zo lang duurde kwam naar verluidt omdat Salah graag een stevige loonsverhoging wou. Salah is de laatste seizoenen uitgegroeid tot één van de beste spelers in de Premier League, elk jaar opnieuw. Daar wou hij ook een Engelse verloning bij.

Want zowel club als speler wilden dat het huwelijk verder zou duren maar ondanks lange onderhandelingen duurde het toch enkele maanden voor er een akkoord was gevonden. Tot vandaag dus.

Het contract van de Egyptenaar liep normaal gezien medio 2023 af en als het nog even duurde, zou de speler met een marktwaarde tussen de 90 en den 100 miljoen euro zomaar gratis kunnen vertrekken. Nadat Liverpool eerst al Sadio Mané voor een bescheiden prijs had moeten laten gaan, wilden ze dezelfde situatie koste wat kost vermijden met Salah. Met Darwin Nunez heeft Liverpool zelfs al een troonopvolger gevonden voor Mané om een nieuw koningstrio vooraan te vormen onder de hoede van trainer Jurgen Klopp.

Salah verlengde zijn contract met twee seizoenenn tot medio 2025 en is daar zelf heel gelukkig mee. "Ik kijk er naar uit om nog meer trofeeën te winnen met de club", klinkt het in een eerste reactie.

