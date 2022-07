OFFICIEEL: STVV heeft Braziliaanse rechtsachter beet

Fábio Pereira Baptista heeft zijn contract getekend bij STVV. De 21-jarige Portugese rechtsback komt transfervrij over van Benfica.

Na zijn jeugd doorgebracht te hebben in Sintrense, kwam Fabio, die de bijnaam Fabinho draagt, terecht bij de Portugese reus SL Benfica. In de hoofdstad speelde hij bij de U23 en het B-team. Vorig jaar speelde hij 22 wedstrijden voor het tweede team, waarin hij 1 doelpunt scoorde.

Andre Pinto, sportief directeur: "We zijn blij dat Fabinho heeft toegezegd bij ons te komen spelen. Hij is een veelbelovende jonge rechtsback en komt uit één van de beste jeugdopleidingen van Europa. We zullen hem helpen zich te integreren en zijn voetbal te ontwikkelen".