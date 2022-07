🎥 Lukaku wordt bij Inter herenigd met oude bekende van mij United

Op zijn 33e heeft de Armeense middenvelder Henrikh Mkhitaryan nog eens een stap hogerop gezet.

Mkhitaryan speelde de voorbije twee seizoenen bij AS Roma en vierde enkele maanden terug onder José Mourinho nog de winst van de Conference League. De Armeniër was in de Italiaanse hoofdstad een basisspeler en goed voor 5 doelpunten en 6 assists in de competitie.

Met tonnen ervaring in de rugzak trekt hij nu naar Italiaans vice-kampioen Inter Milaan. Daar wordt hij herenigd met Romelu Lukaku, met wie hij nog samen speelde bij Manchester United. Mkhitaryan speelde in het verleden ook onder meer voor Arsenal, Dortmund en Shakhtar Donetsk. In zijn prijzenkast staan vooral Oekraïense en Armeense prijzen, al won hij met Manchster United ook de League Cup, de Europa League en de Supercup.