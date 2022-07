Everton strikt 1e inkomende transfer

James Tarkowski is een nieuwe aanwinst voor Everton. Hij tekent voor 4 jaar en is de 1e inkomende transfer van de club.

In 2011 begon de professionele carrière van James Tarkowski bij Oldham Athletic in de League One. In 2014 ging hij naar Brentford. Na anderhalf seizoen haalde Burnley hem. Met hen maakte hij zijn debuut in de Premier League.

De centrale verdediger eindigde in 2022 laatste met Burnley. Hij zakt niet meer naar de Championship en vertrekt transfervrij naar Everton. Tarkowski tekent er voor 4 seizoenen en heeft al bijna 200 wedstrijden ervaring in de Premier League.

"Ik heb gesproken met Frank Lampard en met directeur Kevin Thelwell", zegt Tarkowski. "Ik wou graag weten hun ambitie is en hoe Lampard tegenover de spelers staat." Het is de 1e inkomende transfer voor Everton.