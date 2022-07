Gareth Bale kon ook voor team van Beckham spelen in MLS, maar: "Zijn er nog niet klaar voor"

Na maanden vol geruchten en roddels, heeft Gareth Bale dan toch de deur achter zich dichtgetrokken en gekozen voor een Amerikaans avontuur.

Bale trekt naar het westen van de Verenigde Staten en zal voor Los Angeles FC spelen. Maar hij kon ook aan de andere kant van de Verenigde Staten terechtkomen. Bij Inter Miami bijvoorbeeld, de ploeg van ex-topvoetballer David Beckham. De Engelsman en zijn club kwamen in 2020 de MLS binnen en hadden zelfs het eerste recht om een bod te doen op Bale. Maar trainer (en evengoed ex-topvoetballer) Phil Neville wou de Welshman niet.

Bij 90min.com legt hij uit waarom Inter Miami niet voor een absolute toptransfer ging: "We zijn nog aan het bouwen aan de basis. De selectie is op dit moment is op dit moment nog niet wat ze moet zijn. Daarom was het ook niet het juiste moment om de kers al op de taart te zetten", klinkt het.

Bij Los Angeles zit Bale dan weer wel op zijn plaats volgens Neville: "Zij staan veel verder in hun ontwikkeling, maar ooit zullen we ze inhalen", klinkt het strijdvaardig. Inter Miami eindigde vorig jaar op de 11e plaats in de Eastern Conference op 14 deelnemers.