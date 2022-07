Real Madrid-ster springt in de bres voor Mbappé: "We gaan hem hier niet kruisigen"

Kylian Mbappé verkoos een verlengd verblijf bij PSG over een transfer naar Real Madrid. Dat zorgde voor grote ontgoocheling bij de Koninklijke, maar niemand minder dan Luka Modric verdedigde nu de Franse superster.

De Kroaat begrijpt het wel/ "Mbappé heeft een beslissing genomen en dat is zijn goed recht. Daar moet hij nu mee leven", vertelde Modric in een uitgebreid interview met Sportske. "We dachten allemaal dat hij naar Real zou komen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Dus wat nu? We gaan hem hierom niet kruisigen in ieder geval. Mbappé is een geweldige speler maar, en nu herhaal ik mijzelf, geen enkele speler is groter dan de club. Real staat altijd boven alle spelers en dat zal nooit veranderen."

De uitschakeling van PSG door Real deed pijn in Parijs en dus begrijpt Modric het wel. "Met Neymar, Messi en Mbappé beschikken ze bij PSG over ontzettend veel kwaliteit. Maar wij zijn Real Madrid en wij vonden die avond ons ritme. Met de steun van onze fantastische supporters hebben we PSG toen verpletterd. Het was een spectaculaire avond."