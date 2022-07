'Belgisch toptalent staat op het punt om bij Southampton te tekenen'

In 2020 streek Romeo Lavia bij Manchester City neer. Hij werd toen van Anderlecht overgenomen. Eerst speelde hij bij de U18 van Man City, maar al na een half jaar mocht hij voor de beloften spelen. Hij speelde afgelopen seizoen 20 van de 26 wedstrijden bij de beloftencompetitie van de Premier League. Ook zat hij bij de A-kern een paar keer in de selectie voor de Premier League en de Champions League. Hij kwam nooit in actie.

Southampton is al langer geïnteresseerd in het Belgische talent en heeft volgens Fabrizio Romano nu een akkoord met Man City. Hij zou overkomen voor zo'n 11,5 miljoen Britse euro. De clubs zijn de overeenkomst nog in orde aan het brengen. Ook zou er een clausule inzitten, waardoor Man City Lavia zou kunnen terugkopen.

Southampton have now reached full agreement with Man City to sign Romeo Lavia on a permanent deal. Fee will be around £10m, clubs in contact to finalise the deal. 🚨🇧🇪 #SaintsFC



Manchester City will include a buy back clause for Romeo Lavia, who’s considered a top talent. #MCFC pic.twitter.com/AAbByYjJAm