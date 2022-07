Thomas Meunier bestolen op huwelijkstrip in Polynesië

Thomas Meunier heeft er op privévlak een aantal fantastische weken opzitten. Maar dat eindigt nu in mineur.

Want Meunier trouwde enkele weken geleden met zijn vrouw Deborah Panzokou. "Für immer zusammen", schrijft de voetballer van Borussia Dortmund bij de foto die zijn kersverse vrouw op Instagram zet.

Daarna trok het koppel naar Oceanië op huwlijksreis. Daar genoten ze van het goede weer en, ongetwijfeld, van elkaar. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en dus ook aan dat van Meunier. De Rode Duivel is volgens bronnen bij Sudpresse namelijk bestolen. In zijn hotelkamer is zijn horloge ter waarde van 50.000 euro gestolen. De lokale autoriteiten zouden al op de zaak zitten.