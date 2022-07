Feyenoord krijgt 30 (!) miljoen voor één transfer: Leeds United maakt hen in één klap weer gezond

Feyenoord werkte begin de zomermercato met een budget van 5 miljoen om nieuwe spelers binnen te halen. Binnenkort kan dat bedrag flink stijgen na de verkoop van twee spelers.

Linksachter Malacia is al onderweg naar Manchester United voor een bedrag van 15 miljoen plus 2 miljoen bonussen, maar dat zijn peanuts vergeleken met wat er nog op til staat. De Nederlandse pers weet immers dat vleugelspeler Luis Sinisterra op weg is naar Leeds United, dat maar liefst tussen de 20 en 30 miljoen euro voor hem wil neertellen.

Feyenoord gaat sowieso niet akkoord gaan met 20 miljoen en wil een bedrag dat heel dicht bij de 30 ligt. Leeds United gaat binnenkort ook een hoop geld op de rekening krijgen door de verkoop van Raphinha. Die moet 70 miljoen kosten, maar het is nog niet duidelijk welke club dat op tafel gaat leggen. Arsenal, Chelsea en Barcelona strijden om zijn handtekening.