OFFICIEEL: Andreas Wieland krijgt landgenoot als assistent bij Beerschot

Beerschot is volop bezig aan de voorbereiding op de competitie. Dinsdag maakten de Mannekes bekend dat de vacante positie in de technische staf is ingevuld.

Kersvers T1 Andreas Wieland (foto) krijgt een oude bekende als assistent. Thomas Darazs (44) wordt immers de nieuwe T2 van Beerschot. Darazs en Wieland werkten eerder al samen voor de Oostenrijkse voetbalbond. “Ik ben heel erg blij dat we met Thomas een ervaren coach kunnen toevoegen aan onze staf”, reageert Wieland op de website van Beeerschot. “Thomas past perfect bij mijn voetbalvisie en die van Beerschot.” Darazs ondertekende op het Kiel een contract tot medio 2024, met een optie op een extra seizoen. De voormalige profvoetballer heeft alvast zin in zijn nieuw avontuur. "Ik ben klaar om me 100% te smijten. Ik wil mezelf elke dag verbeteren net zoals deze club, daarom dat dit project mij aansprak. Ik ben ook blij om opnieuw te kunnen samenwerken met coach Wieland. We hebben niet enkel bij de Oostenrijkse voetbalbond samengewerkt, maar ook nog samen gevoetbald in Oostenrijk. Ik kijk er naar uit om samen met hem en de rest van de technische staf op het veld te staan.” Beerschot trekt een nieuwe assistent coach aan. Oostenrijker Thomas Darazs vervoegt de staf van coach Andreas Wieland.



