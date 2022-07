📷 Romelu Lukaku haalt zich woede Chelsea-fans op de hals met Instagram-post

Romelu Lukaku heeft op Instagram een mysterieuze post geplaatst. Het duurde niet lang vooraleer de Chelsea-fans er op sociale media een aanval op hun club van maakten.

I’ma probably show you I’m solid first and if the energy ain’t right

I’ma show you how easy it is to cut ties, no more tries

Gone...

Een deel van het lied Scorpio van de Amerikaanse rapper Moneybagg Yo, dat zette Romelu deze ochtend op Instagram: “Ik ga je waarschijnlijk eerst tonen dat ik betrouwbaar ben en als de energie niet juist zit, dan toon ik je hoe gemakkelijk het is om de banden door te knippen.”

Op de sociale media zagen de Chelsea-fans - waar Lukaku al niet al te populair meer bij is - het als een verwijzing naar Chelsea, waar hij zich niet goed in zijn vel voelde. Maar uiteraard zijn er heel wat andere verklaringen mogelijk. Daarnaast is de rapper zijn management ook Roc Nation, net als Lukaku zich commercieel door hen laat vertegenwoordigen.