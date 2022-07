Chelsea wil Manchester United zijn toptransfer afsnoepen

Manchester United is niet meer de enige ploeg in de race om Frenkie de Jong. Ook Chelsea heeft zich nu in de debatten gemoeid voor de Nederlander van Barcelona, weet de Spaanse media.

Chelsea zou ook al contact opgenomen hebben met Barcelona. United wil De Jong al een hele tijd, maar de onderhandelingen liepen tot nu toe op niets uit. Chelsea wil daar nu van gebruik maken en wil vleugelverdedigers Marcos Alonso en César Azpilicueta in de deal betrekken, schrijft sportkrant Sport. Chelsea speelt daarbij volgend seizoen wel in de Champions League en heeft geld genoeg na de overname door de Amerikaanse miljardair Todd Boehly. De Jong zou wel bij Barcelona willen blijven en Barça wil hem ook liever niet verkopen. Maar de miljoenen zouden wel welkom zijn.