Raheem Sterling bijna van Chelsea

Voor Raheem Sterling was een overgang naar Chelsea al in orde. Hij had weken geleden al een gesprek met Thomas Tuchel.

Manchester City en Chelsea begonnen de onderhandelingen. Nu zouden ze in de laatste fase zitten van die onderhandelingen. De transfersom is zo'n 52 miljoen euro. Daar kunnen nog bonussen bijkomen.

Chelsea will be in direct contact with Manchester City today in order to complete Raheem Sterling deal. Fee almost agreed around £45m guaranteed plus add-ons, same as Gabriel Jesus to Arsenal. 🔵 #CFC



Personal terms fully agreed, Tuchel already had direct talks with Sterling. pic.twitter.com/p9ebluz9t3