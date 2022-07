Barcelona blijft aan de mouw van Raphinha trekken

Het is Barcelona menens met de Braziliaanse flankaanvaller van Leeds United, die ook dicht bij een overstap naar Chelsea staat.

Zowel Chelsea als FC Barcelona willen de dribbelkont maar als te graag binnenhalen. Volgens journalist Fabrizio Romano hebben de Catalanen Leeds opnieuw benaderd met een verbeterd voorstel.

Nu het verlengd verblijf van Ousmane Dembélé eerder vandaag werd aangekondigd is het nog maar de vraag of Raphinha Londen al dan niet boven Barcelona zal verkiezen. Bij The Blues is een vertrek van Zyiech ook nakend, wat de speelkansen van de Braziliaan alleen maar lijken te vergroten.